Burdur haberi... BURDURLU BERBERLER, '1 GÜN TATİL' KARARINDAN MEMNUN

Ticaret Bakanlığı'nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasını zorunlu hale getirme kararı, Burdurlu berber esnafını memnun etti.

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu'nun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. Buna göre, berber, kuaför ve güzellik salonları bulundukları illerdeki valiler tarafından belirlenecek şekilde haftanın bir günü kapalı kalacak. Kararı değerlendiren Burdur Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Veli Soy, "Öncelikle esnafımızın gözü aydın. Yaklaşık 3 yıldır federasyonumuz ve oda başkanları olarak bakanlığa 'haftada bir gün tatil yapalım' diye müracaatlar yapıyorduk, bakanlık bu kararı onaylamış. Esnafımıza hayırlı olsun. 3 yıldır bunun mücadelesini veriyorduk, iyi oldu. Meslektaşlarımız en azından haftada bir gün dinlenebilecek" dedi. Burdur'da daha önce böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini anlatan Soy, "Yaklaşık 6 yıl devam etti pazar tatillerimiz. Resmi olmayan bir karar almıştık kendi aramızda, ama zamanla arkadaşlarımız açmaya başladı. Zaman zaman bu konuda tartışmalar oluyordu. Bu karara uymayanlar çoğalınca, elimzde de bir yetki olmayınca biz de serbest bıraktık. Ama şimdi resmileşti, esnafımıza hayırlı olsun" diye konuştu. Hafta tatili kararının esnafın beklentisi olduğunu dile getiren Soy, şöyle konuştu; "Meslektaşlarımızın yüzde 80-90'ı hafta tatilini istiyor. Herkes kapandı mı psikolojik olarak evinde rahat ediyor. Bunun bir tek olumsuz yönü, damat tıraşları olduğunda, veya ilimize asker geldiğinde nasıl olacak. Bu netleşirse iyi olacak" dedi. (DHA)