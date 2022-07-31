Burdur haber... BURDUR DEVLET HASTANESİ MORGUNDA YANGIN Gelen Burdur haberine göre BURDUR Devlet Hastanesi morgunda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. BURDUR Devlet Hastanesi morgunda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın maddi hasara neden oldu. Burdur Devlet Hastanesi morgunda saat 15.00 sıralarında klimadan kaynaklı çıktığı düşünülen yangını fark eden personel, durumu Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Morgta bulunan bir cenaze, belediye cenaze aracıyla belediye morguna götürüldü. Üst katlara sıçramadan söndürülen yangın, büyük çapta maddi hasara neden oldu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Burdur Devlet Hastanesi Burdur Güncel Haberler

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