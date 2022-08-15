Burdur haber... Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi Burdur haberine göre Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtilen sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtilen sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Faruk Doğanyer idaresindeki 15 DP 567 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde önce park halindeki bir araca ardından Burdur Ceza İnfaz Kurumunun duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirtilen sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Doğanyer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel AA / Bilal Altıok Kalp Krizi Şirinevler Burdur Güncel Haberler

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