Haber : Burdur haber... Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur haber... Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi

Burdur haber... Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi

Burdur haberine göre Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtilen sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtilen sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Faruk Doğanyer idaresindeki 15 DP 567 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde önce park halindeki bir araca ardından Burdur Ceza İnfaz Kurumunun duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirtilen sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Doğanyer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Bilal Altıok - Güncel

Kalp Krizi Şirinevler Burdur Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title