Burdur gündem haberleri... Kemer'de kaybolan 2 turist çocuk jandarma tarafından bulundu Burdur haberine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde kaybolan 2 turist çocuk, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Antalya'nın Kemer ilçesinde kaybolan 2 turist çocuk, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Beldibi Mahallesindeki bir otelde konaklayan yabancı uyruklu A.S. oğlu S.S'nin kaybolduğunu yetkililere bildirdi. Aynı gün, başka bir otelde konaklayan M.M. de oğlu M.M.'den haber alamadıkları ihbarında bulundu. Kemer Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaybolan 2 çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince kısa süre içerisinde bulunan iki çocuk ailelerine ulaştırıldı. Çocuklarına kavuşmalarının mutluluğunu yaşayan yakınları, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Güncel AA / Bekir Bektaş Jandarma Antalya turist Kemer Güncel Haberler

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