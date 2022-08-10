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Burdur gündem haberi | Burdur'da vatandaşlara 1300 kişilik aşure dağıtıldı

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Burdur gündem haberi | Burdur'da vatandaşlara 1300 kişilik aşure dağıtıldı

Edinilen Burdur gelişmesine göre Burdur'da Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Burdur'da Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Derneğin Burdur Temsilcisi Mustafa Çevik, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttıklarını söyledi.

Vatandaşlar için 1300 kişilik aşure hazırladıklarını belirten Çevik, "Tüm halkımızın bu mübarek günlerini tebrik ediyoruz." dedi.

Vatandaşlar aşure ikramına ilgi gösterdi.

AA / Bilal Altıok - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Mustafa Çevik Burdur Güncel Haberler

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