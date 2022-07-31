Son dakika haberleri | BURDUR'DA ORMAN YANGINI Son dakika haber: BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde orman yangını çıktı. BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde orman yangını çıktı. Bucak'ın Çobanpınar köyü Narağacı mevkinde saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, bölgeye iş makineleri, arazözler sevk edildi. Yangına ayrıca uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Rüzgar nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Haber-Kamera: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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