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Burdur Gölü sazlığında çıkan yangın söndürüldü

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Burdur Gölü sazlığında çıkan yangın söndürüldü

Burdur Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burdur Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Çendik köyü yakında üç farklı noktadaki sazlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Burdur Belediyesi ve Burdur Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Çendik Köyü Muhtarı İsmet Vanlıoğlu, gazetecilere, her yıl sazlık yangınlarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Göl kenarında daha yeşil ot çıkması için bölgedeki çobanların sazlıkları yaktığını tahmin ettiğini öne süren Vanlıoğlu, "İtfaiyenin müdahalesiyle şu anda tehlikeli bir durum yok. Yakmasalar iyi olur çünkü bu sazlıkların içinde canlılar var, onlar da yanıyor. Bu canlıların da günahına giriyorlar." diye konuştu.

Su kuşlarının beslendiği Burdur Gölü ve çevresi, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi'yle koruma altında bulunan sulak alanlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Burdur Gölü İtfaiye Burdur Güncel Haberler

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