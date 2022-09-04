BURDUR GÖLÜ SAHİLİ MOR RENGE BÜRÜNDÜ

TÜRKİYE'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü'nde, bu kez sahildeki kumların rengi mora döndü.

Temmuz ayı sonunda alg patlaması nedeniyle su rengi mavi, sarı ve yeşile dönen Burdur Gölü'nde, bu kez sahildeki kumların rengi mora büründü. Sıcak hava, kirlilik ve göl suyunda artan tuz oranı nedeniyle oluşan mor sülfür bakterilerinin renk değişimine yol açtığı belirlendi. Söz konusu bakterilerin herhangi bir zararının olmadığı bildirildi. Türkiye'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü, kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya gelmişti. (DHA)