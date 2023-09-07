Burdur Gölü Kenarına Moloz Döküldü

Burdur Gölü'nün kenarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından inşaat molozu döküldü. Bu olay, geçen aylarda yaşanan benzer bir durumun tekrarıdır. Moloz dökümü, gölün koruma altında olduğu Uluslararası Ramsar Sözleşmesi'ne aykırıdır ve görüntü kirliliğine neden olmaktadır.

Burdur Gölü kenarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce inşaat molozu döküldü. Geçen aylarda aynı bölgeye yine moloz dökülmüştü. 1971 yılında imzalanan Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle hızla kuruma tehlikesi yaşayan Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan Burdur Gölü'nün kenarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından inşaat molozu döküldü. Burdur- Fethiye karayolu üzerindeki alana dökülen moloz görüntü kirliliğine de sebep oldu.

Diğer yandan geçen aylarda aynı bölgeye dökülen molozlar Karayolları Şube Şefliği ekipleri tarafından temizlenmiş, ancak molozları kim ya da kimlerin döktüğü tespit edilememişti.