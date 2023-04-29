Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Yangın

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Yangının açık unutulan ısıtıcıdan kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi Şeker Caddesi üzerinde bulunan Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün en üst katından dumanlar yükselmeye başladı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken binanın bir odasında maddi hasar meydana geldi.

Yangının Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası içerisindeki bir odada açık unutulan ısıtıcıdan kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.