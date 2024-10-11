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Burdur'da Yalnız Yaşayan Emekli Memur Ölü Bulundu

Burdur'da Yalnız Yaşayan Emekli Memur Ölü Bulundu
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BURDUR'da komşuların kötü koku ihbarında bulunduğu eve giren ekipler yalnız yaşayan emekli memur Hikmet Uluer'in cansız bedeniyle karşılaştı.

BURDUR'da komşuların kötü koku ihbarında bulunduğu eve giren ekipler yalnız yaşayan emekli memur Hikmet Uluer'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Burdur merkez Kışla Caddesi Şehit Teğmen Ayfer Gök Sokaktaki bir apartman sakinleri kötü koku ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapısını açtığı zemin kattaki dairede yalnız yaşayan ve 4- 5 gündür kendisinden haber alınamayan emekli memur Hikmet Uluer hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hikmet Uluer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Uluer'in cenazesi morga konuldu.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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