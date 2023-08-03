Burdur'dan İstanbul'a giden otobüsteki yolcular ile şoför ve muavin arasında kavga çıktı

Burdur Otogarı'nda gece saat 00.30'da İstanbul'a gidecek olan otobüste yolcu olarak bulunan üç kişi, otobüs şoförü ve muavin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri müdahale etti ve şoför ile muavin gözaltına alındı. Şoförün otobüsü sürerek otogardan ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur'dan İstanbul'a giden otobüsteki yolcular ile otobüs şoförü ve muavin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından polis ekipleri, otobüsü özel güvenlik görevlisinin üzerine süren şoför H.A.K. ile muavin O.B.'yi yakalayarak polis merkezine götürdü. İfadelerinin alınmasının ardından sebest bırakılan şoför ve muavinin yolcularla kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur Otogarı'nda gece saat 00.30'da İstanbul'a gidecek olan otobüste yolcu olarak bulunan üç kişi, otobüs şoförü ve muavin arasında tartışma çıktı. Otobüsün geç geldiği iddiasıyla başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otogara polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışanlardan birinin fenalık geçirmesi üzerine sağlık ekipleri de yönlendirildi. Yolcuların şikayetçi olmasına rağmen otobüs şoförü beklemeyerek perondan ayrılmak istedi. Bu sırada şoför, kendisini durdurmak isteyen özel güvenlik görevlisinin üzerine otobüsü sürerek otogardan ayrıldı. Bölge trafik müdürlüğü ekipleri tarafından Isparta yolunda durdurulan otobüs Kışla Mahallesi'ndeki uygulama noktasına çekilerek şoför H.A.K. ile muavin O.B. polis merkezine götürüldü. Şoför ve muavin ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şoförle yolcuların kavga anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.