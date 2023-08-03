Burdur'dan İstanbul'a Giden Otobüste Tartışma: Muavin Yolculara Plastik Çekiçle Saldırdı

Burdur'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün şoförü ve muavini otogarda yolcularla tartıştı. Tartışmada muavin yolculara plastik çekiçle saldırırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Burdur Otogarı'nda gece saat 00.30'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'a gidecek olan otobüste yolcu olarak bulunan üç kişi ile otobüs şoförü ve muavin arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle otobüsün içinde bulunan muavin hızla eline aldığı plastik çekiçle otobüsten inip yolculara saldırdı. Diğer yolcuların araya girmesiyle ayrılan taraflardan muavin ve otobüs şoförü otobüse binerek olay yerinden uzaklaşmak isteyince özel güvenlik görevlileri otobüsü durdurmaya çalıştı. Otobüs şoförü, kendisini durdurmak isteyen özel güvenlik görevlisinin üzerine otobüsü sürerek otogardan ayrıldı. Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Burdur-Isparta yolu üzerinde diğer ekipler tarafından otobüs durdurularak, şoför H.A.K. ve muavin O.B. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yolcu otobüsü ise yedek şoförün idaresinde yoluna devam etti.

İfadeleri alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kavga anı otogarın güvenlik kameralarına yansıdı. - BURDUR