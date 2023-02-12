Burdur'dan 46 öğretmen daha deprem bölgesine gönderildi Güncel Haberler Burdur'dan arama kurtarma, yardım ve sağlık alanında görev alacak gönüllü 46 öğretmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye hareket etti. Burdur'dan arama kurtarma, yardım ve sağlık alanında görev alacak gönüllü 46 öğretmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye hareket etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmenler aileleriyle vedalaştıktan sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesine uğurlandı. Öğretmenlerin deprem bölgesinde yapılan çalışmalara destek olacakları bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İslahiye ilçesine 7 Şubat'ta da 200 gönüllü öğretmen gönderilmişti. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Burdur Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Burdur'dan 46 öğretmen daha deprem bölgesine gönderildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.