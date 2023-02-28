Burdur'daki 'Yüksek Hesap' Cinayetinin Sanığı: "Öldürmek Amacıyla Ateş Etmedim"

Burdur’daki bir restoranda ‘yüksek hesap’ tartışması sonucunda müşterilerden Esat Kani’yi av tüfeğiyle vurarak öldüren, iki müşteriyi de yaralayan işletme sahibi Aliihsan Tolunay Yılmaz, ilk kez hakim karşısına çıktı. Yılmaz, "Babama zarar verebileceklerini düşünerek iş yerindeki av tüfeğini alıp, korkutmak amacıyla hedef gözetmeksizin yere doğru birkaç el ateş ettim. Silahı daha sonra babama verdim. Öldürmek amacıyla ateş etmedim. Müştekileri tanımam. Çok üzgünüm, çok pişmanım" dedi.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'daki bir restoranda 'yüksek hesap' tartışması sonucunda müşterilerden Esat Kani'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren, iki müşteriyi de yaralayan işletme sahibi Aliihsan Tolunay Yılmaz, ilk kez hakim karşısına çıktı. Yılmaz, "Babama zarar verebileceklerini düşünerek iş yerindeki av tüfeğini alıp, korkutmak amacıyla hedef gözetmeksizin yere doğru birkaç el ateş ettim. Silahı daha sonra babama verdim. Öldürmek amacıyla ateş etmedim. Müştekileri tanımam. Çok üzgünüm, çok pişmanım" dedi.

Burdur'un Bucak ilçesine Kestel köyündeki bir restorana geçen yıl ağustos ayında arkadaşları Bayram Ali Kasap ve Ali Çelik ile gelen Esat Kani, bin 400 TL'lik hesaba itiraz edince işletme sahibi Şükrü Yılmaz ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kani ve arkadaşlarına av tüfeğiyle ateş açıldı. Esat Kani olay yerinde yaşamını yitirirken iki arkadaşı ise yaralandı.

Olayın şüphelisi olarak Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan işletme sahibinin oğlu Aliihsan Tolunay Yılmaz, tutuklanarak cezaevine konuldu. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan ilk duruşmaya, tutuklu sanık Yılmaz ile olayda yaşamını yitiren Esat Kani'nin eşi ve yakınları katıldı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM, ÇOK PİŞMANIM"

Aliihsan Tolunay Yılmaz, mahkemede yaptığı savunmada şunları söyledi:

"Müştekiler restorana geldiler, alkol aldılar. Hesabı istediler. Ben, kendilerine, bin 400 lira olduğunu söyledim. Hesabı fazla buldular. Babama söyledim. Babam da bin 400 liralık hesabı bin liraya indirdi. Kredi kartından ödediler. Ancak 'Bunu ödedik ama bu burada kalmaz' dediler. Birisi arabalarına doğru giderken 'Emanetleri getirin, sizi buraya gömeceğiz, öldüreceğiz' dediler. Ana avrat küfrettiler. Bunun üzerine, babama zarar verebileceklerini düşünerek iş yerindeki av tüfeğini alıp, korkutmak amacıyla hedef gözetmeksizin yere doğru birkaç el ateş ettim. Silahı daha sonra babama verdim. Öldürmek amacıyla ateş etmedim. Müştekileri tanımam. Çok üzgünüm. Çok pişmanım. Olaydan sonra ormanlık alana kaçtım. Kendi irademle gelip teslim oldum."

"1,5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMU BABASIZ BIRAKTI"

Öldürülen Esat Kani'nin eşi Havva Kani ise "1,5 yaşındaki çocuğumu babasız bıraktı. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. Öldürülen Esat Kani'nin abisi ve ablası da sanığın indirimden yararlanmamasını, en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için davayı 2 Mayıs'a erteledi.