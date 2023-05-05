Burdur'daki Yarışlı Gölü'nü flamingolar hareketlendirdi

Türkiye'de göçmen kuşların uğrak noktalarından Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü "pembe kanatlı misafirleri"ni ağırlıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Yarışlı Gölün'deki flamingoları dronla görüntüledi.

Suyu alkali, tuzlu ve zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Yarışlı Gölü, sığ olduğundan rahat beslenmelerine olanak sağladığı flamingoların vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor.

Yarışlı Gölü, bu yıl yaklaşık 3 binin üzerinde flamingonun yanı sıra kılıçgaga, uzunbaçak, kumkuşu, dövüşkenkuş gibi su kuşlarına da ev sahipliği yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından görüntüleri, "Yarışlı Gölü'nün zarif misafirleri flamingolar. Burdur Yarışlı Gölü'nün göçmen misafirleri flamingolar, yaz aylarını geçirmek üzere göle geldi." notuyla paylaştı.