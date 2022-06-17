Burdur'daki yangında ağır yaralanan kişi öldü Burdur'daki bir binanın çatı katında çıkan yangında ağır yaralanan kişi sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Burdur'daki bir binanın çatı katında çıkan yangında ağır yaralanan kişi sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Yangından itfaiye ekiplerince kurtarılan ve kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Ömer Arslanlı (58) sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 2 günlük müdahalenin adından yaşamını yitirdi. Arslanlı'nın cenazesinin İzmir'de toprağa verildiği öğrenildi. Konak Mahallesi Sebzeci Sokak'ta 15 Haziran'da 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıkmış, ağır yaralanan Arslanlı, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinden İzmir'e sevk edilmişti. AA / Bilal Altıok - Güncel Araştırma İtfaiye Burdur İzmir Güncel Haberler

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