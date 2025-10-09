Haberler

Burdur'daki Market Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Burdur'da bir markete gece saatlerinde camı kırarak giren şüpheli, içerideki yiyecekleri yiyip içki içti. Güvenlik kamerasına zarar veren şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Bağlar Mahallesi'ndeki markete gece saatlerinde gelen bir kişi, kapının camını kırarak içeri girdi. Şüpheli, dolaptan aldığı içki ve yiyecekleri masaya oturarak tüketti. Daha sonra güvenlik kamerasına zarar veren şüpheli iş yerinden ayrıldı.

Sabah markete gelen iş yeri sahipleri, camın kırıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli O.K'yi gözaltına aldı.

Marketin sahibi Furkan Tunç, gazetecilere, babasının sabah dükkana geldiğini ve durumu fark edip kendisini aradığını söyledi.

Şüphelinin içeride içki içtiğini, yiyeceklerden yediğini ve güvenlik kamerasını kırdığını belirten Tunç, yaklaşık 10 bin lira zarara uğradığını ifade etti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel

