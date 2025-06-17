Burdur'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Burdur-Isparta kara yolunda yolcu otobüsü, panelvan ve biçerdöverin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da yolcu otobüsü, panelvan ve biçerdöverin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Burdur- Isparta kara yolu Gölbaşı mevkisinde Selim B. (51) idaresindeki 35 PK 517 plakalı yolcu otobüsü, Oğuzhan C. (22) yönetimindeki 42 EBE 76 plakalı panelvan ile Mustafa C. (50) idaresindeki biçerdöverin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüs sürücüsü ve muavin Halil S. (22) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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