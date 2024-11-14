Burdur'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Burdur-Antalya kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya, sıkışıklık nedeniyle duran araçlara çarpan otomobil ve ardından gelen kamyonetin etkisiyle oluştu.
Burdur'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mücahit Hasan A. idaresindeki 06 BKN 108 plakalı otomobil, Burdur- Antalya kara yolu Kurna Kavşağı yakınında trafik sıkışıklığı nedeniyle yolun açılmasını bekleyen Salih K'nin kullandığı 15 AH 234 plakalı hafif ticari araca çarptı. Aynı istikamette seyreden İbrahim C. yönetimindeki 15 ACJ 574 plakalı canlı hayvan taşıyan kamyonet ise önünde kaza yapan otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Mücahit Hasan A. ile yanındaki Emirhan S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.