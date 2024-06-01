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Burdur'da Yörük Kültürüne Ait İş Yerinde Yangın Çıktı

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Burdur'da yörük kültürüne ait malzemelerin sergilendiği iş yerinde çıkan yangın sonucunda iş yeri kullanılamaz hale geldi.

BURDUR'da çıkan yangında yörük kültürüne ait malzemelerin sergilendiği iş yerinde yangın çıktı.

Burdur-Fethiye Karayolu Kuruçay Köyü yakınlarında yörük kültürüne ait malzemelerin sergilendiği İsmail Yaşar Dinçer'e ait iş yerinde dün saat 21.30 sıralarında alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sobadan çıkan kıvılcımdan başladığı tahmin edilen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

HABERN-KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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