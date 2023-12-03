Burdur'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Burdur'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek sürücülere zor anlar yaşattı. Sis, kentte yaşamı olumsuz etkilerken aynı zamanda güzel manzaralar da oluşturdu.

BURDUR'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis yaşımı olumsuz etkiledi.

Burdur merkezde sabah saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesi zaman zaman 100 metrenin altına düştü. Yoğun sis kent merkezinde ve Burdur- Isparta, Burdur- Fethiye ile Burdur- Antalya kara yollarında sürücülere zor anlar yaşattı. Kentte yaşamı olumsuz etkileyen sis diğer yandan güzel manzaralar da oluşturdu. Sisin etkisini bir süre daha sürdüreceği öğrenildi. (DHA)