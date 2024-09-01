Burdur'da Yıldırım Sonucu Çıkan Orman Yangını Yağmurun Etkisiyle Söndü

BURDUR'da yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını yağmurun etkisiyle söndü.

Burdur'da dün akşam üzeri etkili olan sağanak yağış sırasında Necatibey Mahallesi Seccadetepe mevkiine yıldırım isabet etti. Sarp ve ulaşılması zor bir alana düşen yıldırım nedeniyle yangın başladı. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ulaşımın zor olduğu bölgedeki küçük çaplı yangın bir süre sonra yağmurun etkisiyle kendiliğinden söndü. Yangını gören Mehmet Ali Gökdemir, "Namaz kılıyordum. Gürültüyü duydum. Balkondan baktığımda alevleri gördüm, ekipleri aradım" dedi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN