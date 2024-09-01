Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Yıldırım Sonucu Çıkan Orman Yangını Yağmurun Etkisiyle Söndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını, yağmurun etkisiyle kendiliğinden söndü. Yangın sırasında bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

BURDUR'da yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını yağmurun etkisiyle söndü.

Burdur'da dün akşam üzeri etkili olan sağanak yağış sırasında Necatibey Mahallesi Seccadetepe mevkiine yıldırım isabet etti. Sarp ve ulaşılması zor bir alana düşen yıldırım nedeniyle yangın başladı. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ulaşımın zor olduğu bölgedeki küçük çaplı yangın bir süre sonra yağmurun etkisiyle kendiliğinden söndü. Yangını gören Mehmet Ali Gökdemir, "Namaz kılıyordum. Gürültüyü duydum. Balkondan baktığımda alevleri gördüm, ekipleri aradım" dedi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Orman Yangını Burdur Olay Doğa Yaşam Güncel Haberler

Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız

Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız

 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sol Bamba kimdir? Souleymane Bamba (Sol Bamba) neden öldü? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş UEFA maçları ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı? Narin'in amcası neden gözaltına alındı? Kayıp Narin bulundu mu? 1 Eylül son dakika gelişmeleri... KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (https://ais.osym.gov.tr/) KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI- CEVAP ANAHTARI KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! YENİ HAMSTER KOMBAT 1 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat Komba kartları ve yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? ROBLOX AÇILDI MI? 1 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... 2 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç burcu yorumu! 2 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 1-2 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi
title