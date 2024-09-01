Burdur'da Yıldırım Sonucu Çıkan Orman Yangını Yağmurun Etkisiyle Söndü
Burdur'da yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını, yağmurun etkisiyle kendiliğinden söndü. Yangın sırasında bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
BURDUR'da yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını yağmurun etkisiyle söndü.
Burdur'da dün akşam üzeri etkili olan sağanak yağış sırasında Necatibey Mahallesi Seccadetepe mevkiine yıldırım isabet etti. Sarp ve ulaşılması zor bir alana düşen yıldırım nedeniyle yangın başladı. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ulaşımın zor olduğu bölgedeki küçük çaplı yangın bir süre sonra yağmurun etkisiyle kendiliğinden söndü. Yangını gören Mehmet Ali Gökdemir, "Namaz kılıyordum. Gürültüyü duydum. Balkondan baktığımda alevleri gördüm, ekipleri aradım" dedi.
HABER- KAMERA: Mesut MADAN