Burdur'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu
Burdur'da yeni yılın ilk gününde etkili olan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar yağışı, kent merkezindeki yolları ve araçları beyaz bir örtüyle sarhoş etti.
BURDUR'da yeni yılın ilk gününde etkili olan kar yağışı ile birlikte kent, beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte gündüz saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde yollar, çatılar ve park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel