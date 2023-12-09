Burdur'da Yeni Devlet Hastanesi Hizmete Açılıyor

BURDUR'da Atatürk Mahallesi'nde yapımı tamamlalanan 475 yatak kapasiteli devlet hastanesi pazartesi gününden itibaren vermeye başlayacak.

Atatürk Mahallesi'ndeki 475 yataklı Burdur Devlet Hastanesi hizmete hazır hale geldi. Uzun yıllardır İnönü Bulvarı'nda hizmet veren Burdur Devlet Hastanesi yeni yerine taşınmaya başladı. Yoğun bakım hastaları ve ameliyat olduğu için yatan hastalar ambulanslarla yeni hastaneye götürüldü. Tıbbi malzemeler iş insanlarının desteği ve kurumlara ait kamyonlarla yeni hastanee taşındı.

Burdur İl Sağlık Müdürü Murat Erk, 475 yataklı hastanemiz pazartesi gününden itibaren faaliyete geçecek. Dün gece itibarıyla bilgi sistemlerimizi, hastanenin serverlerini arkadaşlarımızla taşıdık. Bugün 46 hastamızı güvenli hastanemize naklediyoruz. Pazartesi günü tam teşekküllü olarak Burdur Devlet Hastane'si yeni yerinde halkımıza hizmet vermeye başlayacak dedi.

Burdur Devlet Hastanesi, 85 bin metrekare açık alan üzerine, 78 bin metrekare kapalı alan olarak 196 sismik izolatör ile güçlendirilmiş, 3 blok, 11 kattan oluşuyor. 475 yatak kapasiteli hastane 206 tek ve iki kişilik hasta odası, 93 yoğun bakım 93 yatak kapasiteli, 14 ameliyathane, 115 poliklinik, 24 diyaliz yatağı, anjiografi laboratuvarı, gebe okulu, anne oteli, yanık ünitesi, uyku laboratuvarı birimleri ve 855 araçlık otoparkla hizmet verecek.