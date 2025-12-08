Haberler

Yaya geçidinde kamyonet çarptı

Güncelleme:
Burdur'da bir kamyonet, yaya geçidinde Mustafa G. adlı vatandaşa çarparak yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan yaralının durumu ağır.

BURDUR'da kamyonetin yaya geçidinde çarptığı Mustafa G. (48) yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi'nde meydana geldi. Samet B. (33) yönetimindeki 03 AIU 357 plakalı kamyonet yaya geçidinde Mustafa G.'ye (48) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mustafa G., sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mustafa G.'nin yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.

