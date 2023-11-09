Burdur'da yaşlı adamın evinde darp edilerek öldürülmesi, eşinin de darp edilerek yaralanması olayıyla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri bin 500 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek zanlıya ulaştı.

Evinde darp edilerek öldürülen yaşlı adamın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Cinayet zanlısı bin 500 saatlik kamera kayıtları incelenerek yakalandı

Şüphelinin evinde olayda kullanılan bıçak, evden alınan 3 bin 605 TL, 1 adet altın künye ile cerrahi eldiven ele geçirildi

BURDUR - Burdur'da yaşlı adamın evinde darp edilerek öldürülmesi, eşinin de darp edilerek yaralanması olayıyla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri bin 500 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek zanlıya ulaştı.

Olay, 30 Ekim tarihinde Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evde yaşayan ve Avusturya'dan emekli olduktan sonra Burdur'a yerleştikleri öğrenilen Bayram ve Zehra Sertcan çiftine bakıcılık yapan E.A.K., sabah saatlerinde çiftin evine geldiğinde kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camı kırıp içeri girdiklerinde yaşlı adamı üzerine halı örtülmüş bir şekilde, alzaymır hastası eşini ise kanlar içinde yerde oturur vaziyette buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kafasında ve boynunda kesici alet ile darp izleri bulunan Bayram Sertcan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan Zehra Sertcan'ın ise yüzünde darp izleri olduğu tespit edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayet Şube ekipleri tarafından yapılan 10 günlük çalışmalarda 30 farklı noktadan yaklaşık bin 500 saatlik kamera görüntülerini izlenip, bin 200 araç ve 950 şahsa yönelik yapılan araştırmalar ve incelemeler sonunda katil zanlısı Ayhan U.'yaulaşıldı. Akşam saatlerinde şüphelinin Menderes Mahallesi Ortayol Caddesi üzerinde bulunan evine düzenlenen operasyon sonrasında cinayetin bir numaralı şüphelisi olan Ayhan U. ve eşi Ayten U.gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada olayda kullanılan suç aleti(bıçak), olay yerinden çalınan 3 bin 605 TL tutarında banknot, 1 adet altın künye ile olay esnasında kullanılan cerrahi eldiven ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ayhan U. emniyetteki ifadesinde; öldürülen Bayram Sertcan'ın daha önce duvar işlerini yaptığını, Sertcan ile konuşmasında kendisine küfür ve hakaret ettiğini bununla ilgili konuşmak için olay gecesi Bayram Sertcan'ın evinin önüne geldiğini belirtti. Bayram Sertcan ile kapıda biraz konuştuktan sonra içeri girip çay içtiklerini bu sırada konuşmalarının önce tartışmaya sonra kavgaya dönüşmesiyle maktulü öldürdüğünü eşini ise yaraladığını itiraf etti. Olay sonrasında kapıdan çıkıp gittiğini daha sonra yaşayıp yaşamadıklarını kontrol etmek için tekrar eve gelip camdan içeriyi kontrol ettiğini de söyleyen Ayhan U. emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolü için Burdur Devlet Hastanesi'ne oradan da adliyeye sevk edildi. Eşi Ayten U. ise emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.