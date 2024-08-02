Üye Girişi
Haberler

Burdur'da yaşayan Filistinli kadın suikasta uğrayan Heniyye'yi anlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da yaşayan Filistinli kadın, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Filistinlilerin kahramanı olduğunu söyledi.

Burdur'da yaşayan Filistinli kadın, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Filistinlilerin kahramanı olduğunu söyledi.

Heniyye için Burdur Ulu Camisi avlusunda kılınan gıyabi cenaze namazına katılan Filistinli Wıam Abu Mansour, AA muhabirine, Heniyye'yi tanıtmak ve tarif etmek için kelimelerin eksik kalacağını belirtti.

Heniyye'nin Filistinlilerin kahramanı olduğunu dile getiren Mansour, Heniyye'nin Filistin davasını dünyaya anlattığını aktardı.

Mansour, Heniyye'nin Filistin davasının en cesur komutanı olduğunu ifade ederek, "Onun kahramanlığı hem Filistin'de hem de İslam aleminde biliniyor. İslam'ı müdafaa eden en cesur kahraman komutanlardan biriydi. O şehit oldu, Allah cennetinde onu ağırlasın. Ebedi olarak onu Resulullah'a komşu etsin." diye konuştu.

"Bu savaşın sona ermesini istiyorum"

Filistin'de kahramanların ve Filistin davasını savunanların hiçbir zaman eksik olmayacağını vurgulayan Mansour, şöyle konuştu:

"Heniyye, öldüyse yenileri doğacak, yenileri yerine geçecek. Bu savaşın sona ermesini istiyorum. İnşallah Filistin, bu zulümden ve bu vahşetten kurtulur, Müslümanların galip geleceğini, Filistin davasına gönül verenlerin kazanacağına inanıyorum. Türkiye'deki Müslümanlara, bizim Filistin davasına gönül veren insanlara Filistin halkı adına çok teşekkür ediyorum. Burada cenaze namazı kıldık, insanların Filistin halkına desteklerini görüyorum. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Burdur'da yaşayan insanlara, gönlü bizimle olan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye Filistin Tahran Burdur İran Güncel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

NL hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar NL açılımı ne? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Nilüfer, Yıldırım 3-4 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Koray Avcı kimdir? Koray Avcı hayatı ve biyografisi! Koray Avcı kaç yaşında, nereli? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Mamak, Etimesgut, Pursaklar 3-4 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Açelya Akkoyun kimdir? Açelya Akkoyun hayatı ve biyografisi! Açelya Akkoyun kaç yaşında, nereli? Doktor Civanım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Doktor Civanım filmi ne zaman, nerede çekildi? Doktor Civanım filmi gerçek mi? McTominay Galatasaray'a gelecek mi? ANLAŞMA TAMAM! McTominay Galatasaray transfer haberleri.... WhatsApp ve Facebook'a erişim engeli gelecek mi? Facebook WhatsApp kapatılacak mı, engellenecek mi? Arda Güler sakatlandı mı? Rudiger'in müdahalesi sonrası Arda Güler'in sakatlık durumu nedir? 2024 Aşure Günü Ne Zaman Başladı ve Bitiyor? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Ağustos günün maçları nereden izlenir? Şeref Madalyası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şeref Madalyası filmi ne zaman, nerede çekildi? Şeref Madalyası filmi gerçek mi? BIH hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar BIH açılımı ne? CHN hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar CHN açılımı ne? Elias Jelert Süper Kupa maçında neden yok? Elias Jelert neden oynamıyor?
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
title