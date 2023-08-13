Burdur'da Yangında Ölen Hayvanlar İçin Üzüntü

BURDUR'da arazi yangınına müdahale eden itfaiye eri, alevlerin arasında ölen kaplumbağa ve yılanı kurtaramamanın üzüntüsünü yaşadı.

Burdur merkez Askeriye köyü Payamlık mevkisinde bilinmeyen sebeple çıkan yangında 20 dönüm otluk alan ile 20'ye yakın meyve ağacı yandı. Yangın ihbarını alan Burdur İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevleri çevredeki tarlalara sıçramadan söndürdü. Yanan alanda bir kaplumbağa ve yılanın da öldüğünü gören itfaiye eri Mehmet Özata iki hayvanı kurtaramamanın üzüntüsünü yaşadı. Özata, "Şimdiye kadar birçok hayvanı alevlerin arasından kurtardım ama bugün kurtaramadım. Birçok ağaç yanmış. Ağaçların yanında kaplumbağa ve yılan da yanmış. Kurtaramadık. Yangının daha da büyümesini önledik ama kaplumbağa ve yılanı kurtaramadık. Öbür dünyada bunların hesabını biz vereceğiz. Haklarını helal etsinler" dedi. (DHA)