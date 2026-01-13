Haberler

Burdur'da evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü

Burdur'da evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Burdur'un Karakent köyünde bir evde çıkan yangın, ahıra da sıçradı. 82 yaşındaki Sait Soysal'a ait evde sobadan kaynaklanan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan 80 yaşındaki Müzeyyen Soysal, dumandan etkilendi.

Burdur'da bir evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın, ekiplerce söndürüldü.

Karakent köyünde Sait Soysal'a (82) ait müstakil evde, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Alevler, bitişikte bulunan ahıra da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan Müzeyyen Soysal (80), dumandan etkilendi. Soysal'a sağlık ekibi olay yerinde müdahale etti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
