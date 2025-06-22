Burdur'da Yangın: 2 Ev ve 1 Metruk Bina Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur'da Yangın: 2 Ev ve 1 Metruk Bina Kullanılamaz Hale Geldi
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Burdur'un İğdeli köyünde bahçede yakılan ateşin kontrolden çıkması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek 2 ev ve 1 metruk bina kullanılmaz hale geldi. Burdur Valisi, bölgede incelemelerde bulundu ve hasar tespiti için talimat verdi.

Burdur'da 2 ev ve 1 metruk binayı kullanılamaz hale getiren yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İğdeli köyündeki bir evin bahçesinde yakılan ateşin söndürülmemesi sonucu yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler 2 eve ve 1 metruk binaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 ev ve 1 metruk bina kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, bölgede incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bilgihan, hasar tespiti ve evleri yananlara gerekli desteklerin sağlanması için talimat verdi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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