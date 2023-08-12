BURDUR'da yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye ekibi tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Konak Mahallesi Ekiz Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katından bir anda alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Binadan çıkan dumanları gören Nuri K. ve Ümit C. yangını söndürmek için daireye girdi. İki vatandaş alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışırken dumandan etkilenerek dışarıya çıkmak zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken dairede yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu 2 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangının ocakta unutulan yemekten çıktığı ve aspiratör ve dolaplara sıçraması sonucu büyüdüğü öğrenildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen Nuri K. ve Ümit C. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Nuri K. ve Ümit C.?nin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Polisin soruşturması sürüyor.(DHA)