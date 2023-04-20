Burdur'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Burdur'da dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara çok sayıda yabani hayvan takıldı.

Burdur'da dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara çok sayıda yabani hayvan takıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünce, yaban hayatın takibi ve kaçak avcılıkla mücadele için bazı bölgelere fotokapan yerleştirildi.

Fotokapanlara Aralık 2022-Nisan 2023 döneminde yansıyan görüntüler, müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kayıtlarda vaşak, kurt, yaban domuzu ve tavşanlar yer alıyor.