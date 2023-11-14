Burdur'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 2 Tutuklama

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 2 şahıs tutuklandı. Operasyon sonucunda 40 gram eroin, 12 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 177 adet sikke ele geçirildi.

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 2 şahıs tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından 1 -11 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadeleye yönelik yapılan planlı çalışmalar sonucu icra edilen faaliyetler çerçevesinde, icra edilen 7 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü Adli Kontrol şartıyla serbest, 5'i ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Müdahale edilen olaylarda 40 gram eroin, 12 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 177 adet sikke ele geçirildi. - BURDUR