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Burdur'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 3 Tutuklama

Burdur'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 3 Tutuklama
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Burdur'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Burdur'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve narkotik suçlarıyla mücadeleye yönelik yapılan 10 günlük çalışmada düzenlenen 13 operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda dedektör, 8 kazı malzemesi, 40 elektronik sigara, 7 tabanca, 11 tabanca şarjörü, 1 av tüfeği, 17 tabanca mermisi, 67 av tüfeği fişeği, 75 kurusıkı tabanca fişeği ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve aparatı ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı, diğer şüpheliler ise haklarında işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel

Uyuşturucu Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel burdur

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