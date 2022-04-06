Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin kent merkezine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin takibinin ardından Bucak-Antalya kara yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, bir miktar esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Araçtaki H.Ş, D.Ş, H.K. ve Ş.Ş. gözaltına alındı.

Zanlılardan D.Ş, H.K. ve Ş.Ş. jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen H.Ş. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.