Burdur'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımına yarar aparat, tabanca ve fişek ele geçirildi.
Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Antalya- Burdur kara yolu kent girişinde 2 aracı durdurdu.
Araçlardaki 3 şüphelinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, farklı çeşitlerde bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımına yarar aparat, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.T, M.Ö. ve O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.