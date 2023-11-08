Burdur'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Burdur İl Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 37 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Burdur ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu 2 Kasım tarihinde Burdur merkez mülki sınırları içerisinde B.E. isimli şahsın üzerinde yapılan adli aramada 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aynı tarihte Burdur'un Bucak ilçesi mülki sınırları içerisinde A.E., M.A.A. ve M.F.K. isimli şahısların üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan adli aramada 15 gram eroin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

3 Kasım tarihinde Bucak ilçesi mülki sınırları içerisinde H.K ve M.T. isimli şahısların üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan adli aramada 20 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İcra edilen faaliyetlerde yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1 şahıs ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - BURDUR