Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Burdur İl Jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Burdur İl Jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 21-31 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan planlı çalışmalar neticesinde icra edilen 6 faaliyette, yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 10 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla, 5'i ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Müdahale edilen olaylarda 62 gram eroin, 151 gram skunk,1 gram metamfetamin, 50 gram 50 kullanımlık bonzai, 11 adet sentetik ecza, 11 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi - BURDUR