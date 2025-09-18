Haberler

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Valilik, operasyonun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyon düzenleyen ekipler, Y.D. ve H.Ç'nin üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. tutuklandı, Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
