Narin Güran cinayetinde 2 kişi tahliye edildi

Narin Güran cinayetinde 2 isim tahliye edildi
CHP kurultayıyla ilgili bomba itiraf: Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı

"Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı"
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar etti

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kafasına sıktı

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Aracında uyuşturucu ve değerli dövizler bulunan zanlı, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile 1200 lira, 4 bin 840 Tayland bahtı, 4 bin avro, 600 dolar, 10 pound ve 220,95 gram altın ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
img

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
img

Yılın aşk bombasında dikkat çeken yaş farkı
img

Müsilaj krizinin aktörlerinden biri olan fabrikaya rekor ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Canlı anlatım! Çok net gol kaçtı

Çok net gol kaçtı! Tempo inanılmaz
Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti

Kadın yolcudan aracına bindiği taksiciye ahlaksız teklif
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.