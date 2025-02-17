Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Burdur'da yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Aracında uyuşturucu ve değerli dövizler bulunan zanlı, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.
Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile 1200 lira, 4 bin 840 Tayland bahtı, 4 bin avro, 600 dolar, 10 pound ve 220,95 gram altın ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.