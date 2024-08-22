Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheliden Bir Tutuklandı
Burdur'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, eroin ve sentetik ecza ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı, 14'ü ise serbest bırakıldı.
Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı adreslere düzenlediği operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda, farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, eroin, 4 sentetik ecza ile yabancı plakalı araç ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan biri, çıkarıldığı adli makamlarda tutuklandı 14'ü savcılıkça serbest bırakıldı.