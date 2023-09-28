Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı, 2 Tutuklama

Burdur'da narkotik ekiplerinin 13 günlük çalışmalarında uyuşturucu kullandığı ve satışı yaptığı tespit edilen 13 şahıs hakkında adli işlem yapılıp 2 şahıs tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Burdur'da narkotik ekiplerinin 13 günlük çalışmalarında uyuşturucu kullandığı ve satışı yaptığı tespit edilen 13 şahıs hakkında adli işlem yapılıp 2 şahıs tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12.09.2023-25.09.2023 tarihleri arasında gerçekleşen 12 olayda, uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı tespit edilen 13 şahsa işlem yapıldı, 2 şahıs ise sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

İşlem yapılan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 1799 içimlik sentetik kannabinoid enjekte edilmiş kağıt parçası, 412.68 gram esrar, 1.23 gram eroin, 31.17 gram skunk, 55.81 gram metamfetamin, 3 adet extacy, 0.94 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. - BURDUR