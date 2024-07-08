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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon sonucunda uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretine yönelik malzemeler ele geçirildi.

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Ö.Ö, O.K. ve R.Ç. düzenlenen operasyonda kaldıkları adreslerde gözaltına alındı.

İkametlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, sentetik uyuşturucu enjekte edilen 260 kullanımlık kağıt parçası ve uyuşturucu ölçümüne yarayan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Burdur Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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