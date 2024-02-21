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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. A.O.K isimli şüpheli tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında bir aracı durdurdu.

Araçta ve içindekiler üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, haplar ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirdi.

Araçtaki A.O.K, N.Y. ve A.R.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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