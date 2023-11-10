Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklandı. Operasyonda sentetik kannabinoid, metamfetamin, skunk, esrar ve hap ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında meydana gelen 6 olayda 6 şahsa işlem yapıldı, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlem yapılan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, sentetik kannabinoid enjekte edilmiş kağıt parçası, 18.97 gram metamfetamin, 14.40 gram skunk, 1.75 gram esrar, 47 adet kullanımı kontrole tabi hap, 4 adet extacy ele geçirildi. - BURDUR