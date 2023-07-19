Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 1 şahıs tutuklandı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda eroin, skunk bitkisi ve sentetik kannobinoid ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen 3 ayrı çalışma neticesinde Burdur merkezde M.Ç. ve E.K. isimli şahısların üzerlerinde ve aracında yapılan adli aramada 10 gram eroin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Bucak ilçesinde ise D.Ç. isimli şahsın ormanlık alana skunk bitkisi ektiği bilgisi alınması üzerine yapılan aramada, yasa dışı ekimi yapılan 369 kök skunk bitkisi ve 100 gram skunk ele geçirildi.

Ağlasun ilçesinde A.Ç., H.B. ve R.K. isimli şahısların üzerlerinde ve aracında yapılan adli aramada; 2 adet 10x20, 1 adet 10x10 ve 1 adet 1x1 ebatlarında 200 kullanımlık sentetik kannobinoid (bonzai) uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili cumhuriyet savcısının kararı ile gözaltına alınan M.Ç., E.K., A.Ç., H.B. ve R.K. isimli şahıslar, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. D.Ç. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - BURDUR