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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şahıs Tutuklandı

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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 4 adet kağıt parçası ve 10,50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 24 Kasım günü il merkezinde durdurulan araç ve araçta bulunan F.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen yaklaşık 1900 kullanımlık 4 adet kağıt parçası ve 10,50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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