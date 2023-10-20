Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve nakit para ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler elde edilen H.İ. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada yaklaşık 2 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edilmiş kağıt parçası, 3.85 gram metamfetamin, 4 adet kullanımı kontrole tabi hap, 0.24 gram esrar, uyuşturucu madde kullanımı ve ölçümünde yararlanılan aparatlar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR