Burdur'da Uyuşturucu Operasyonlarında 179 Kişiye Adli İşlem Yapıldı, 9 Kişi Tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda; il genelinde narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, beş ayda 9 şüpheli tutuklandı, 179 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Burdur İl jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda; il genelinde narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, beş ayda 9 şüpheli tutuklandı, 179 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Ocak- 29 Mayıs 2023 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak icra edilen 60 faaliyette 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 9 şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müdahale edilen olaylarda; 535 gram eroin, 429 gram metamfetamin, bin 73 gram esrar, 323 adet uyuşturucu hap, 50 gram bonzai, 15 kök kenevir bitkisi ve 110 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. - BURDUR